Albania: Tirana chiederà annullamento sentenza Arbitrato per condanna risarcimento a Becchetti (2)

- La richiesta per l'annullamento della sentenza dovrebbe essere presentata entro il prossimo 20 giugno. Fonti ufficiali hanno riferito ad "'Agenzia Nova" che l'Avvocatura dello Stato avrebbe già scelto uno studio statunitense e che sarebbero già in corso i preparativi per presentare il ricorso. Lo scorso anno, le autorità albanesi hanno vinto un'altro processo con Becchetti, relativo alla costruzione della centrale idroelettrica di Kalivac, nel sud del paese, i cui lavori sono stati interrotti dall'imprenditore italiano. Becchetti aveva chiesto un rimborso danni di 137 milioni di dollari per lo scioglimento del contratto. Mentre la parte albanese aveva richiesto 158 milioni di euro di risarcimento e oltre 12 milioni di euro per il mancato rispetto del contratto. (segue) (Alt)