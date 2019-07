Albania: Tirana chiederà annullamento sentenza Arbitrato per condanna risarcimento a Becchetti (3)

- La costruzione della centrale idroelettrica di Kalivac, risale al 1997 quando Becchetti ottenne la licenza. Ma i lavori non sono mai stati portati a termine. Tramite la società fondata per mettere su l'impianto, tra il 2007 ed il 2013, secondo la procura albanese, l'imprenditore italiano, grazie alle transazioni finanziarie tra le sue società in Albania, avrebbe messo su "un gigante schema di riciclaggio" che gli avrebbe permesso di guadagnare almeno 38 milioni di euro investiti poi nelle altre società in Albania e depositati nei loro conti bancari. Tra di esse anche "Agon Channel", la quale è stata anche la prima televisione italiana delocalizzata che ha trasmesso sul canale 33 del digitale terrestre in Italia. Nei confronti di Becchetti pendono una serie di accuse, dal falso in documentazione all'appropriazione indebita, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. (Alt)