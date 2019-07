Speciale difesa: Afghanistan, uccisi due soldati statunitensi

- Due membri delle forze statunitensi sono stati uccisi ieri, 29 luglio, in Afghanistan. Lo ha confermato la missione Resolute Support della Nato in un comunicato stampa. La prassi del dipartimento della Difesa Usa vuole che i nomi dei soldati uccisi non vengano divulgati fino a 24 ore dopo il completamento della notifica ai parenti più stretti. Le ultime due morti hanno portato il numero di soldati statunitensi uccisi quest'anno in Afghanistan a 12 - lo stesso numero di tutto il 2018 -, mentre i feriti sono circa 60. Il 13 luglio, il sergente maggiore James Sartor, un soldato delle forze speciali statunitensi, è stato ucciso durante le operazioni nella provincia di Faryad, nel nord dell'Afghanistan. (Was)