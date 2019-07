Speciale difesa: Medio Oriente, rapporto interno Unwra accusa cerchia dirigenti di abuso di potere

- Abuso di potere per ottenere vantaggi personali, soppressione del dissenso e nepotismo. Sono questi alcuni dei reati imputati una “cerchia interna” di dirigenti dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) emersi da un rapporto riservato dell’ufficio etico dell’Unrwa e rilanciato dai media internazionali, tra cui l’emittente satellitare del Qatar “al Jazeera”. Il rapporto di 10 pagine è stato redatto grazie al contributo del personale dell’agenzia Onu e cita testimonianze “credibili e corroborate” che pongono sotto accusa una cerchia di esponenti della dirigenza composta dal commissario generale Pierre Krahenbuhl, dal vice commissario generale Sandra Mitchell, dal capo dello staff Hakam Shahwan – che hanno abbandonato entrambi l’incarico a inizio luglio – dal consigliere del commissario generale Maria Mohammedi. Secondo il rapporto, la presunta condotta assunta dai quattro dirigenti rappresenta “un grave rischio per la reputazione delle Nazioni Unite” e una loro rimozione “dovrebbe essere attentamente considerata”. Il fascicolo sarebbe stato consegnato al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel dicembre 2018. In una nota rilanciata da “al Jazeera”, Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale dell’Onu, ha sottolineato che attualmente è “in corso un'indagine sulle accuse contenute nella relazione”, precisando che “fino a quando questa indagine non sarà completata, il segretario generale non è in grado di fare ulteriori commenti in merito". "Come ha dimostrato in passato, il segretario generale si impegna ad agire rapidamente dopo aver ricevuto il rapporto completo", ha sottolineato Dujarric. Il rapporto sostiene che i membri del circolo interno "hanno commesso comportamenti scorretti, nepotismo, ritorsioni e altri abusi di potere”. Dal 2015, i quattro dirigenti sono riusciti a consolidare la loro posizione all’interno dell’Agenzia, portando con le loro azioni un declino della gestione interna dell’Unrwa, il cui culmine sarebbe avvenuto nel corso 2018. La concentrazione del potere decisionale nelle mani della cerchia legata a Krahenbuhl sarebbe avvenuta in concomitanza con la decisione degli Stati Uniti di tagliare il contributo all’Agenzia Onu da 360 milioni all’anno a 60 milioni nel 2018 e ad una sospensione dei fondi nel 2019. Krahenbuhl ha contestato in una nota ad “al Jazeera”, le accuse e le illazioni diffuse sui media, respingendo la descrizione dell’Unwra esposta negli stralci del rapporto diffusi sui media. "Se l'attuale indagine, una volta completata, dovesse presentare risultati che richiedono misure correttive o altre azioni di gestione, non esiteremo a prendere provvedimenti. "Pertanto, qualsiasi illazione relativa alla mancanza di responsabilità è infondata e altamente fuorviante. Dovremmo essere giudicati in base ai risultati dell'indagine indipendente e non alle accuse, alle voci o alle invenzioni", ha sottolineato Krahenbuhl. (Res)