Speciale difesa: Libia, inviato Onu Salamé, nessun segno di riduzione delle violenze

- Il conflitto armato in Libia "non mostra alcun segno di riduzione delle violenze”. Lo ha dichiarato l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, intervenendo ieri davanti al Consiglio di sicurezza. “Il conflitto armato in Libia non mostra segni di riduzione. La guerra intorno a Tripoli ha già provocato circa 1.100 morti, tra cui 106 civili. Centinaia di migliaia di persone sono fuggite dalle loro case nella capitale e nei quartieri limitrofi a causa dei combattimenti, decine di migliaia hanno attraversato il confine con la Tunisia in cerca di sicurezza per le loro famiglie”, ha dichiarato il diplomatico Onu. “Oltre 100 mila uomini, donne e bambini sono direttamente esposti alle prime linee (di combattimento) e oltre 400 mila sono residenti nelle aree direttamente colpite dagli scontri. La guerra ha peggiorato le condizioni umanitarie e reso più difficile l'accesso a cibo e servizi di prima necessità”, ha sottolineato Salamé. “Le parti, ignorando le richieste di de-escalation, hanno intensificato le campagne aeree, con attacchi precisi condotti con aerei e droni. Anche la portata geografica delle violenze si è allargata. Per la prima volta il 26 luglio le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) hanno lanciato un attacco aereo sulla base principale base dell’Esercito nazionale libico nella regione di al Jufra. Il 27 luglio, le forze del generale Khalifa Haftar hanno invece lanciato attacchi aerei contro una base del del Gna a Misurata”, ha aggiunto Salamé. Per il diplomatico Onu si sta assistendo ad un aumento dei reclutamenti per i combattimenti, inclusi mercenari, e ad un sempre più diffuso utilizzo di armi pesanti. “Le forze di entrambe le parti non hanno rispettato i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario”, ha precisato il diplomatico Onu, il quale ha citato l’attacco del 2 luglio sul centro di detenzione migranti di Tajoura. "Ciò che è ancora più spaventoso è che le coordinate precise del centro di detenzione di Tajoura, e di altri centri simili, sono state condivise dalle Nazioni Unite con le parti a seguito di un precedente incidente avvenuto a maggio”, ha voluto precisare l’inviato Onu, che ha accusato le forze a guardia del centro migranti di aver ferito deliberatamente le persone che tentavano la fuga dopo il raid. “A peggiorare la situazione, nonostante gli sforzi sostenuti dalle Nazioni Unite per trasferire i migranti in luoghi più sicuri, negli ultimi giorni le autorità hanno ricondotto più di 200 migranti nella struttura bombardata”, ha denunciato l’inviato speciale Onu. (Res)