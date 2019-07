Speciale difesa: Regno Unito, ministero criticato per confezioni in plastica delle razioni

- I movimenti ecologisti del Regno Unito hanno duramente criticato il ministero della Difesa britannico, denunciando che le razioni da campo sono impacchettate in confezioni di plastica dannose per l'ambiente. Come spiega il quotidiano "The Times", già da qualche tempo le Forze armate britanniche hanno sostituito con la plastica le confezioni di carta utilizzate per le oltre due milioni di razioni da campo distribuite ogni anno. Ora, movimenti ambientalisti come Greenpeace e Friends of the Earth hanno accusato la Difesa di aver fatto una scelta in controtendenza rispetto alla sensibilità per l'ambiente che sta prendendo sempre più piede nel Regno Unito e rispetto agli stessi impegni dei vari governi britannici in materia di inquinamento da materiali non riciclabili. (Res)