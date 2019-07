Speciale difesa: Russia-Thailandia, Lavrov, buone prospettive di cooperazione tecnico-militare

- Vi sono buone prospettive di cooperazione tra Russia e Thailandia nei settori militare e tecnico-militare. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a seguito di colloqui con l'omologo thailandese Don Pramudwinai. "Sono state rilevate buone prospettive per rafforzare i rapporti nel settore tecnico-militare", ha dichiarato Lavrov. "Si apprezza positivamente la cooperazione attiva fra gli apparati dei Consigli di sicurezza dei nostri paesi, attraverso le forze dell'ordine, in aree prioritarie come la lotta al terrorismo, il traffico di droga e il crimine organizzato", ha detto Lavrov. Il ministro ha anche parlato della cooperazione Russia-Asean (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico), attirando l'attenzione sui tentativi di alcuni paesi di offuscare l'architettura della sicurezza nella regione Asia-Pacifico. "La prossima riunione ministeriale tra la Russia e i Dieci avrà luogo domani. Verranno prese nuove decisioni volte ad approfondire il nostro partenariato strategico e siamo grati alla Thailandia per il suo contributo al raggiungimento di questi accordi", ha dichiarato il ministro russo. (Res)