Milano: Comune, al via secondo fase piano socialità con balli, musiche e giochi al tendone in piazza del Cannone (2)

- "Crediamo moltissimo - dichiara l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - nella collaborazione virtuosa tra cittadini e istituzioni per la buona riuscita del piano socialità che quest'anno vedrà un'azione di sensibilizzazione molto più forte nelle case popolari, dove spesso si concentrano le fasce più fragili della popolazione. Quello messo in campo dal Comune di Milano è uno dei piani contro la solitudine e per la socialità più robusti realizzati in Italia, con il coinvolgimento di oltre mille operatori pubblici e privati". Tutto pronto anche per "Vacanze a Milano" in piazza del Cannone, dove è stato allestito il tradizionale tendone dedicato a chi trascorrerà l'estate in città. Musica, balli, tornei di carte, cabaret, gare di poesia e giochi a premi sono alcune delle attività che verranno organizzate sulla pista, ampia 450 metri, fino all'1 settembre, dalle 15 alle 23. In via San Tomaso sarà allestita una centrale operativa che coordinerà l'assistenza domiciliare. Da qui gli assistenti sociali, gli operatori e i tirocinanti del Celav (Centro di mediazione al lavoro) inseriti nell'organico dell'Assessorato alle Politiche sociali e abitative per contribuire al piano della socialità valuteranno le richieste e attiveranno gli interventi necessari. Per richiederli basta telefonare al numero 800777888 attivo dalle 8 alle 19, sette giorni su sette. Durante la prima fase del piano socialità, partita ad inizio giugno, sono state già 4.524 le prestazioni erogate, tra cui la consegna dei pasti, il supporto per la cura della casa e della persona, l'accompagnamento alle visite mediche, il sostegno relazione. Si tratta di un importante incremento rispetto allo stesso periodo dello stesso anno, quando le prestazioni richieste e fornite erano state circa tremila. (segue) (Rem)