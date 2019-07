Milano: Comune, al via secondo fase piano socialità con balli, musiche e giochi al tendone in piazza del Cannone (3)

- Il Comune rivolge inoltre un'attenzione particolare anche ai senza dimora che possono trovarsi in difficoltà a causa delle alte temperature. Oltre alle unità mobili notturne e diurne che il Comune mette in campo, in collaborazione con le associazioni del Terzo settore, per monitorare la situazione di chi rifiuta l'accoglienza nei centri, è attivo il numero 0288447646 per le segnalazioni da parte dei cittadini. Palazzo Marino è inoltre convenzionato con una decina di centri diurni attrezzati affinché chi non ha una casa possa avere un posto dove stare al fresco, usufruire dei servizi igienici, delle docce e mangiare. Anche quest'anno, oltre all'assistenza domiciliare, verranno garantite una serie di attività sociali per coinvolgere chi resta in città durante l'estate. Si svilupperanno, ad esempio, percorsi tematici, visite guidate (visita a casa Boschi Di Stefano, passeggiate botaniche a Villa Lonati, percorso nei parchi con le Gev, navigazione sui Navigli) e gite (al Castello di Bardi, a Chiavenna, a Castello di Varzi). Saranno messe a disposizione, inoltre, alcune centinaia di ingressi gratuiti per i cinema e le piscine, organizzati pranzi e diverse iniziative in collaborazione con il servizio dei custodi sociali. Rimangono aperti anche ad agosto 25 centri socio-ricreativi che, oltre allo svago per i 15mila soci, mettono a disposizione per oltre 600 cittadini posti per pranzi, cene, merende e pomeriggi danzanti. Presso la sede dell'Assessorato (ingresso da via Palermo), infine, tutte le mattine, si distribuiranno latte e giornali. (Rem)