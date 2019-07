Kosovo: viceleader Ldk Haziri, esclusa ogni cooperazione con Pdk

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) non intende formare una coalizione di governo con il Partito democratico del Kosovo (Pdk), ma guarda a possibili alleanze con il Movimento Vetevendosje e con il Partito socialdemocratico (Psd). Il viceleader dell'Ldk, Lutfi Haziri, ha rimarcato questa linea dello schieramento dell'opposizione in Kosovo, in un'intervista al quotidiano "Zeri". Haziri ha accusato il Pdk di essere "un distruttore dei ponti di cooperazione", mentre per quanto riguarda la cooperazione con altri partiti il politico kosovaro ha spiegato che in ogni caso la decisione finale sarà presa dal Consiglio generale dello schieramento politico. Il 3 agosto è intanto prevista l'elezione del nuovo leader del partito, nel corso della direzione generale in programma sabato a Pristina: l'ex presidente del Kosovo Fatmir Sejdiu ha annunciato che intende candidarsi per la leadership; mentre anche l'attuale leader dell'Ldk Isa Mustafa intende correre per un nuovo mandato. (Kop)