Kosovo: stampa locale, dimissioni premier Haradinaj "mossa politica coperta di patriottismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni del premier kosovaro Ramush Haradinaj sono state una mossa ben calcolata che ha cambiato la scena politica del paese balcanico. E' quanto sostiene l'analista politico kosovaro Imer Mushkolaj all'agenzia di stampa "KosovaPress". Secondo Mushkolaj, il premier dimissionario ha voluto "coprire con il patriottismo" una sua scelta politica. In questo senso, secondo l'analista politico, le dimissioni non sarebbero state prese alla luce della sua convocazione da parte del Tribunale speciale dell'Aja per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ma per anticipare la mozione di sfiducia che stavano preparando i partiti dell'opposizione. "Ha deciso di coprire questa azione con il patriottismo, per far ricordare le sue dimissioni per la risposta all'invito pervenuto dall'Aja e non per il suo mal governo", ha commentato. (segue) (Kop)