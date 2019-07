Roma: De Priamo-Tozzi (Fd'I), su Mcdonald's a Caracalla ci sia commissione trasparenza in comune e municipio

- "In merito alla notizia della realizzazione di un fast food in una zona a ridosso dell'area monumentale di Caracalla riteniamo anomalo il municipio si sia mosso in barba ad ogni trasparenza e il Campidoglio abbia assistito in silenzio. Non ci iscriviamo al 'partito' che grida allo scandalo aprioristicamente e ideologicamente ma chiediamo che venga fatta una attenta verifica sull'iter autorizzativo e sulla compatibilità del progetto con la straordinaria area che va dal Palatino al Parco dell'Appia Antica. Per questo abbiamo chiesto una urgente commissione congiunta Trasparenza sia in Municipio che in Campidoglio". Lo affermano in una nota gli esponenti di Fd'I Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Stefano Tozzi capogruppo nel I Municipio. (Com)