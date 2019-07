Campania: A. Cesaro (FI), De Luca imbroglia sui criteri di assegnazione dei fondi Poc Turismo

- "Torniamo a denunciarlo: ripartire i fondi pubblici regionali utilizzando come criterio principale il numero dei comuni presenti nelle diverse province è una truffa bella e buona, un trucco vergognoso che De Luca utilizza per favorire Salerno che ha 156 comuni e penalizzare Napoli che ne ha 92". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro commentando l'esito delle graduatorie relative al Poc Turismo pubblicate sul Burc. Per Cesaro "quei provvedimenti vanno revocati immediatamente". "Qualcuno ricordi al governatore campano che Salerno - ha proseguito il capogruppo - non è la capitale d'Italia e che le risorse vanno assegnate in base al dato demografico, non spudoratamente politico. Scoprirà, ma crediamo che lo sappia fin troppo bene nonostante faccia lo gnorri, che la provincia di Napoli supera abbondantemente i 3 milioni di abitanti mentre quella di Salerno a stento supera il milione. Siamo ovviamente sbalorditi dall'assordate silenzio dei consiglieri regionali napoletani e delle altre province ma non resteremo con le man in mano e li inviteremo tutti, nessuno escluso, a sottoscrivere l'emendamento che presenteremo alla legge regionale di semplificazione col quale scriveremo la parola fine a questa assurda razzia". (Ren)