Sardegna: Meloni, solidarietà Fd'I, di fronte a atti criminali politica sia unita

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dopo gli attentati in Sardegna, in un post su Facebook, scrive: "Esplosione nella notte in provincia di Nuoro che ha distrutto la sede Pd di Dorgali e incendiato anche l'auto del sindaco Matteo Piras di Cardedu. Solidarietà mia e di Fratelli d'Italia per questi gravissimi atti intimidatori e mi auguro che gli inquirenti possano far chiarezza sull'accaduto e individuare e punire tempestivamente i responsabili. Di fronte a questi atti criminali tutta la politica deve essere unita". (Rin)