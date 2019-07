Carabiniere ucciso: Gargaro, 4 pattuglie in zona al momento dell’aggressione

- Al momento dell'aggressione in via Pietro Cossa, in Prati "nei paraggi c'erano 4 pattuglie, ma non visibili per non far saltare l'operazione. Dopo l'allarme del carabiniere Varriale sono intervenute immediatamente". Lo ha detto il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma Francesco Gargaro nel corso della conferenza stampa sull’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Inoltre, pur essendo nelle vicinanze, i militari in pattuglia "non potevano udire le urla di Cerciello Rega che sono state sentite soltanto dal Varriale", ha precisato Gargaro.(Rer)