Agricoltura: Coldiretti Lazio, domani al Wegil "Oscar green 2019", domani la finale regionale

- Si svolgerà domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 10, presso Wegil (largo Ascianghi, 5 – zona Trastevere) la finale regionale degli Oscar Green del Lazio, concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa per premiare i progetti più innovativi finalizzati a promuovere un'agricoltura sana, moderna e sostenibile. Tanti i partecipanti provenienti da tutte le province iscritti alle 6 categorie in gara: Creatività, sostenibilità, Campagna Amica, Noi per il sociale, Impresa4.terra, Fare Rete che premiano progetti legati all'innovazione, al benessere ambientale, alla valorizzazione dei prodotti made in Italy, all'agricoltura sociale, alle nuove tecnologie e alla capacità di creare azioni sinergiche. I vincitori parteciperanno alla selezione nazionale in programma in autunno. All'evento saranno presenti i vertici regionali della Coldiretti Lazio. "Vogliamo premiare il coraggio, la tenacia, la creatività e lo spirito di iniziativa di tanti ragazzi che hanno scelto questo settore e si stanno attivando per modernizzarlo con idee innovative ed ecosostenibili", spiega David Granieri, presidente Coldiretti Lazio.(Com)