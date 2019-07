Cipro-Turchia: premier greco Mitsotakis, “comportamenti trasgressivi” avranno risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni “comportamento trasgressivo” da parte della Turchia nei confronti di Cipro non saranno ignorati. Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, durante una visita al contingente presso il presidio militare greco nella Repubblica di Cipro, (Eldyk), secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. “Viviamo in un periodo turbolento, pieno di sfide e instabilità", ha detto Mitsotakis rivolgendosi ai militari ellenici di stanza a Cipro. “Il nostro messaggio è chiaro, coerente e onesto nei confronti di tutti coloro che mettono in dubbio la sovranità di Grecia e Cipro: nessun comportamento trasgressivo rimarrà senza risposta”, ha aggiunto il premier di Atene sottolineando che la Grecia ricerca “la pace e la conciliazione, ma proteggiamo anche i nostri diritti sovrani e non siamo soli". Per questo, ha sottolineato il capo di governo ha evidenziato, “abbiamo tutti gli Stati membri dell'Ue al nostro fianco", aggiungendo che "hanno già espresso il loro sostegno a Cipro e inviato un messaggio secondo cui la violazione del diritto internazionale e la perforazione illegale avranno un costo e incideranno negativamente sulle relazioni Ue-Turchia”. (Gra)