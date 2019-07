Turismo: presentato a Roma l'Osservatorio di Global Blue e Federturismo Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto orgoglioso di essere qui oggi a presentare insieme con Federturismo la nascita dell'Osservatorio sul Turismo". Lo ha dichiarato Stefano Rizzi, country manager di Global Blue Italia al convegno "Le nuove sfide del turismo italiano", organizzato a Palazzo Giustiniani a Roma dall'Osservatorio parlamentare per il Turismo presieduto da Ignazio Abrignani, durante il quale sono stati presentati i primi dati del nuovo Osservatorio firmato Global Blue e Federturismo Confindustria. "Un progetto - ha proseguito Rizzi - che attraverso un'analisi periodica dei nostri dati mostrerà la ripartizione dei flussi turistici nel Paese, che resta una delle mete di viaggio predilette dai viaggiatori Extra-Ue. Nei primi sei mesi di quest'anno, infatti, il Tax free shopping è stato positivo sia in Europa, sia in Italia dove ha registrato un incremento a doppia cifra, +12%, rispetto al 2018. Un trend in crescita trainato non solo dalle destinazioni italiane più tradizionali, ma anche da quelle meno note ai Globe shopper, ma con un grande potenziale di sviluppo. Penso ad esempio a Torino dove il Tax free shopping nei primi sei mesi del 2019 ha fatto segnare un +48%, a Siena con un +39% e a Palermo con un altro +48%. Numeri significativi che sottolineano quanto sia fondamentale valorizzare anche queste aree del Paese in grado di attrarre flussi turistici significativi grazie alla tradizione e all'unicità del 'Made in Italy' riconosciuti a livello internazionale". L'Osservatorio periodicamente metterà in luce l'importanza del settore turistico i Italia evidenziando i dati dei flussi turistici internazionali sia nelle più conosciute destinazioni di viaggio sia in quelle meno note, ma con elevati potenziali di crescita. In particolare, nella prima edizione presentata oggi è contenuto anche un focus su Napoli e Capri.(Ren)