Carabiniere ucciso: D’Elia, Natale Hjorth non sapeva su doppia cittadinanza

- "Natale Hjorth durante l'interrogatorio ha detto di non sapere se aveva doppia cittadinanza, ha dichiarato di aver dormito qualche giorno dal nonno in provincia di Roma. Comunque non cambia nulla, italiano o statunitense". Lo ha spiegato il Procuratore aggiunto Nunzia D'Elia nel corso della conferenza stampa sull’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.(Rer)