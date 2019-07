Milano: tentano di estorcere 250 mila euro a imprenditore servizi lusso, due arresti in Puglia

- Due italiani di 39 e 38 anni sono stati arrestati a Canosa di Puglia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentata estorsione nei confronti di un imprenditore 40enne che gestisce un’attività a Milano di fornitura di servizi di lusso. Lo scorso 31 maggio la vittima ha ricevuto la prima telefonata estorsiva in cui uno dei due arrestati, il telefonista, chiedeva di consegnare a lui e al complice 250 mila euro minacciandolo di far male ai suoi famigliari, in particolari ai figli, se non avesse assecondato la richiesta. L’imprenditore si è presentato subito in Questura per sporgere denuncia. Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile, che sono state avviate immediatamente, sono state rese difficili dal fatto che il cellulare, utilizzato per fare le chiamate estorsive, veniva acceso solo per il tempo della breve telefonata. In collaborazione con la squadra mobile di Bari e il commissariato di Canosa di Puglia sono stati organizzati numerosi servizi sul territorio perché le chiamate provenivano dal comune in provincia di BAT. I poliziotti sono arrivati al possibile autore delle telefonate. A quel punto hanno ottenuto un campione della sua voce. Dalle comparazioni dell’audio è emersa un’alta compatibilità tra il sospettato e il telefonista. Nelle perquisizioni domiciliari a causa dei due arrestati i poliziotti hanno ritrovato una pistola 9x21 con matricola abrasa, 13 munizioni e il cellulare utilizzato per l’estorsione. I due arrestati sono S.S., il telefonista di 39 anni con precedenti per furto, e il complice S.C., 38enne con precedenti per estorsione e tentato omicidio. (Rem)