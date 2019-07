Roma: Figliomeni-De Priamo (Fd'I), su canile villa Andreina prassi poco chiara, comune intervenga

- “L’alto numero di animali, tra cani e gatti randagi, presenti sul territorio di Roma Capitale, non permette di poterli sistemare tutti all’interno dei due canili comunali di Muratella e Ponte Marconi, anche se sull’ultimo ben 50 gabbie non sono utilizzate, motivo per cui il Comune ha stipulato delle convenzioni con dei canili e gattili privati dove vengono trasferiti gli animali a spese del comune. Purtroppo, però, non tutte le strutture private possono vantare una corretta gestione degli animali, aspetto surreale in quanto il Comune, come proprietario unico di tutti gli animali, deve obbligatoriamente controllare che tutte le procedure siano corrette". Lo dichiarano i due esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea capitolina e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio. "Da notizie che ci sono giunte dalle associazioni animaliste, vogliamo vederci chiaro su alcune decisioni preso dall'amministrazione capitolina che continua a trasferire molti cani presso la struttura privata di villa Andreina, tra cui molti cuccioli, tenuto conto che la struttura non ha presentato la domanda per il rinnovo della convenzione e che continua a lavorare in proroga, aspetto del tutto inusuale". (segue) (Com)