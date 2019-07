Roma: Figliomeni-De Priamo (Fd'I), su canile villa Andreina prassi poco chiara, comune intervenga (2)

- "Inoltre in questa struttura ci risultano essere pari a zero le adozioni, aspetto non da poco conto, in quanto uno degli aspetti fondamentali è proprio quello di poter trovare una casa per i tanti animali randagi - hanno continuato Figliomeni e De Priamo -. Altro aspetto che deve essere subito chiarito è che la struttura di Villa Andreina non permette ai volontari accreditati di poter accedere liberamente all’interno del canile, un conclamato ostruzionismo da parte del gestore nei confronti delle associazioni animaliste che più volte hanno denunciato la sua gestione non certo ottimale, tra cani malati e non curati, tra settori interni non accessibili e dalla mancanza di un elenco aggiornato di tutti gli animali detenuti al suo interno. Come Fratelli d’Italia continueremo a seguire la situazione dei canili romani, perché abbiamo a cuore l’esistenza di tanti animali sfortunati che meritano di essere trattati con l’affetto e le cure necessarie, nell’attesa di trovare loro una nuova famiglia, grazie al lavoro splendido portato avanti dai volontari, anche nell’ottica del contenimento dei costi, denaro ricordiamo dei cittadini romani, visto che il gestore viene remunerato in base al numero di animali presenti e più ne ospita e più guadagna", hanno concluso gli esponenti di Fratelli d'Italia. (Com)