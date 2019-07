Fiumicino: dal 2 al 4 agosto prima edizione del "Festival della Legalità" tra Maccarese e Fregene

- Dal 2 al 4 agosto si terrà la prima edizione del Festival della Legalità, la rassegna organizzata dal comune di Fiumicino in collaborazione con Avviso Pubblico e con il patrocinio di Raccontiamoci le mafie e #NOI – Associazione antimafia. Tre giorni di eventi culturali gratuiti e aperti al pubblico con dibattiti, presentazioni di libri e spettacoli teatrali. La rassegna inizierà venerdì 2 agosto, alle ore 18,30, presso la Casa della Partecipazione di Maccarese di via del Buttero 10, dove si svolgerà la presentazione dell'eBook di Avviso Pubblico "La Trasparenza (Im)possibile. Tutto quello che c'è da sapere sul diritto di accesso in Italia", edito da Altreconomia. Sabato 3 agosto, alle ore 18,30, sempre presso la Casa della Partecipazione, si terrà invece la presentazione del Rapporto di Avviso Pubblico "Lo scioglimento dei Comuni per mafia. Analisi e proposte" (edito da Altreconomia), a cura di Simona Melorio, ricercatrice dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. A concludere il festival sarà uno spettacolo di teatro civile. Domenica 4 agosto, alle ore 21, presso la Casa della Cultura Biblioteca Gino Pallotta in Viale della Pineta 140 a Fregene, andrà in scena in anteprima nazionale la rappresentazione di "Tortora, una storia semplice" di Patrizio J. Macci, reading diretto e interpretato da Pino Calabrese. "La prima edizione del Festival della Legalità si conclude con tre giorni di eventi in cui l'attualità si intreccia con la memoria e l'impegno - dichiara Arcangela Galluzzo, delegata del sindaco alla Legalità - Ringrazio Avviso Pubblico, Raccontiamoci le mafie e #Noi associazione antimafia per la straordinaria collaborazione, convinta che la rete e la partecipazione attiva siano i migliori antidoti contro l'illegalità e siano gli strumenti principali per la costruzione di una società in cui la legalità si ponga al centro del proprio agire". (Com)