Scuola: Alfonsi (mun. I), accoglieremo bambini municipio XI con nidi chiusi per norme anti-incendio

- Il Primo Municipio ha deciso di mettere a disposizione le proprie strutture per permettere ai bimbi del Municipio XI, dove 7 nidi su 16 non apriranno a settembre a seguito del mancato adeguamento alle norme anti-incendio, di essere accolti e di poter frequentare la scuola. Lo ha annunciato in una nota la presidente del municipio I Sabrina Alfonsi. "Un servizio essenziale che viene a mancare proprio quando le famiglie sono in seria difficoltà e conciliare lavoro e privato in tempi di crisi economica diventa sempre più complicato. Per supplire all'emergenza, il Primo Municipio ha deciso di fornire il proprio aiuto ai genitori, in grande disagio per la mancanza repentina della garanzia di un servizio essenziale, la cui assenza ricade sulle spalle delle famiglie e ancora troppo spesso delle mamme, costrette a rimanere a casa per supplire alla necessità di un luogo sicuro, formativo e di crescita cui affidare i propri figli", si legge nella nota. La scuola individuata è L'Istituto comprensivo Cattaneo, in via Nicola Zabaglia, che potrebbe mettere a disposizione 12 aule, al momento libere. (segue) (Com)