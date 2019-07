Tunisia: ipotesi candidatura a presidenziali, ministro della Difesa non si sbilancia

- Il ministro della Difesa tunisino, Abdelkrim Zbidi, non si sbilancia rispetto a una sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali in programma il prossimo 15 settembre. In un’intervista al quotidiano “Acharaa al magharibi”, Zbidi ha affermato di “non poter dire nulla” a proposito della campagna mediatica emersa negli ultimi giorni a favore di una sua candidatura. “Sono interessato alla presidenza solo se ho qualcosa in più da portare al paese”, ha affermato. Sono tanti gli appelli degli ultimi giorni al ministro della Difesa perché concorri per le elezioni, in particolare dopo la morte, lo scorso 25 luglio, del presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi. Al momento il favorito è Nabil Karoui, patron dell’emittente televisiva “Nessma” e leader del neo-costituito partito Qalb Tounes. (Tut)