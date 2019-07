Imprese: Imperiale (Stazione sperimentale industria pelli), nasce in Campania rete imprese pelli e cuoio (2)

- "Il Politecnico del cuoio – ha aggiunto - sta contribuendo con gli Its alla formazione, allo stato, di 70 giovani tra Solofra ed Arzignano (Vicenza). Perché è, questa, una opportunità non solo di una parte del Paese ma del sistema Italia tutto". "Proprio durante il World footwear congress, è stato avviato il percorso per la costituzione di un contratto di rete con le imprese delle pelli e del cuoio operanti in Campania” ha aggiunto Edoardo Imperiale, che ha poi spiegato l'obiettivo: "mettere in piedi un vero e proprio distretto della pelle regionale, rafforzando l'interesse dei brand nazionali ed internazionali ad utilizzare la pelle prodotta in Campania". "Stiamo aggregando concerie, aziende calzaturiere, i produttori accessori e moda per programmi integrati per il l'innovazione produttiva ed il miglioramento dei processi di sostenibilità, con azioni finalizzate alla formazione ed alla ricerca industriale", ha concluso Imperiale. (Ren)