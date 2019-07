Napoli: Borrelli e Urraro (Verdi), tolleranza zero contro diportisti incivili al largo di Bacoli

- "Il caso dello scontro tra gommoni che si è consumato al largo di Bacoli nella notte dopo la festa di Sant'Anna a Ischia ripropone il tema della sicurezza in mare. In questo caso i responsabili dell'impatto, che ha provocato un ferito grave sull'imbarcazione colpita, sarebbero fuggiti via senza prestare soccorso. Purtroppo inciviltà e atteggiamenti pericolosi non caratterizzano solo gli automobilisti ma anche i diportisti. Troppo spesso le imbarcazioni vengono condotte da incoscienti che non possiedono conoscenze nautiche ma si comportano ugualmente in maniera spericolata. Addirittura in alcuni casi si misurano in vere e proprie gare di velocità, anche durante le ore notturne quando la visibilità è molto ridotta". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il commissario del Sole che ride per l'isola d'Ischia Mariarosaria Urraro. "La Guardia Costiera e le forze dell'ordine hanno a che fare con una mole enorme di imbarcazioni che si muovono durante il weekend – hanno detto - Secondo quanto riportato dall'edizione di martedì de ‘Il Mattino’ il golfo di Napoli è secondo solo alla rada di Hong Kong per numero di natanti in mare. I tutori dell'ordine in mare compiono un grande lavoro ma gli chiediamo tolleranza zero nei confronti di qualsiasi comportamento contrario alle regole”. “Il mare deve essere un luogo sicuro e non una zona franca dove ognuno può dare sfogo agli istinti più sconsiderati e immaturi", hanno concluso. (Ren)