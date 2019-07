Commercio: torna progetto Cna Roma "Artigiani, commercianti e servizi aperti ad agosto", ecco l’elenco delle attività che non vanno in ferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un agosto che si preannuncia "bollente", la Capitale non si ferma, con molti artigiani e commercianti che non abbasseranno la serranda per andare in ferie. A Roma, infatti, sono previsti circa 1,9 milioni di turisti in più rispetto allo scorso anno, per una spesa complessiva di 38 miliardi che racchiudono tutte le componenti del turismo: dalla ricettività alla ristorazione, passando per i trasporti e gli aspetti esperienziali. In particolare, si rileva un sorpasso di turisti stranieri rispetto agli italiani. È quanto emerso oggi durante la presentazione di "Artigiani, commercianti e servizi aperti ad agosto", l'iniziativa organizzata dalla Cna di Roma, in collaborazione con il Comune di Roma, giunta alla sua undicesima edizione, che tiene aggiornati romani e turisti sugli artigiani e le attività che non si fermano nel mese più caldo dell'anno. Il progetto è nato per offrire un servizio a romani e turisti in città ad agosto e per dare alle imprese una vetrina per farsi trovare online. Sono molti, infatti, gli artigiani e i commercianti che non abbasseranno la serranda, anche per provare a far aumentare le entrate, in un primo semestre abbastanza deludente. Tuttavia, come spiegato oggi, sono spesso proprio i cittadini quelli a usufruire maggiormente di "Artigiani, commercianti e servizi aperti ad agosto": le periferie, in agosto, non si svuotano come le zone centrali e la necessità di conoscere i servizi e le attività a disposizione nel periodo diventa davvero sentita. (segue) (xcol2)