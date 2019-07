Commercio: torna progetto Cna Roma "Artigiani, commercianti e servizi aperti ad agosto", ecco l’elenco delle attività che non vanno in ferie (2)

- Per l'iniziativa, presentata oggi, la sede scelta è stata il Palazzo del Freddo Giovanni Fassi. Il gelato è, infatti, una di quelle eccellenze che hanno reso celebre il Made in Italy nel mondo e che sembra non conoscere crisi. Ottimo antidoto contro il caldo, imitato, rivisitato secondo i gusti di un pubblico di estimatori sempre più esigenti, la produzione di gelato artigianale nel 2018 ha mosso un giro d'affari di 2,7 miliardi di euro, con un valore di crescita del mercato di almeno un 10 per cento annuo. "L'iniziativa Artigiani aperti ad agosto si rivela anno dopo anno, sempre più utile in una città come Roma, che non si svuota mai, ma rimane vitale ed attiva anche nel mese più caldo dell'anno. - ha commentato il presidente della Cna di Roma, Michelangelo Melchionno - Un servizio apprezzato da cittadini e turisti, in grado di offrire una vetrina ad artigiani e commercianti che rimangono aperti e si rivelano una risorsa fondamentale per la città". Inoltre, Melchionno ha spiegato che "sono circa 300 le aziende che continuano a lavorare nel mese di agosto per quello che ormai è diventato un appuntamento tradizionale che portiamo avanti insieme al comune di Roma. Lo presentiamo - ha concluso il presidente della Cna - in un posto particolare proprio per mettere in evidenza l'importanza delle imprese che sono al servizio del turismo". (segue) (xcol2)