Commercio: torna progetto Cna Roma "Artigiani, commercianti e servizi aperti ad agosto", ecco l’elenco delle attività che non vanno in ferie (3)

- "Di fronte a una città che si svuota sempre meno e a flussi turistici crescenti, diamo l'immagine di una Roma dinamica e operativa, una città che, dal centro alla periferia, rimane sempre aperta - ha aggiunto l'assessore allo sviluppo economico di Roma, Carlo Cafarotti - Grazie alla collaborazione con Cna che raccoglie artigiani ed esercenti attivi ed efficienti, riusciamo a offrire servizi adeguati nel mese più caldo a residenti e a turisti, fornendo agli operatori aderenti all'iniziativa la giusta visibilità e un'occasione per incrementare gli introiti. Ormai la vita a Roma cambia - ha detto ancora Cafarotti - si tratta di una città che d'estate rimane viva la vivi restano anche gli esercizi commerciali. La collaborazione ormai decennale con Cna, che è un patrimonio per il settore produttivo e sociale della città è - ha concluso l'assessore - una ricchezza immensa". Tra i settori più rappresentati, ci sono l'autoriparazione (11 per cento), il commercio e i servizi (9 per cento), l'impiantistica (idraulica ed elettricisti, 18 per cento) e l'acconciatura ed estetica (10 per cento). Secondo quanto reso noto, tutte le imprese che vogliono iscriversi gratuitamente possono registrarsi attraverso il modulo online disponibile sul portale della Cna Roma. L'elenco è consultabile sul sito dell'associazione e di Roma Capitale e al numero "Chiama Roma" di Roma Capitale 060606. (xcol2)