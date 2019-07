Emilia-Romagna: rete internet ultraveloce, oggi in Regione il punto sull’avanzamento dei lavori

- È stato fatto oggi in Regione il punto sullo stato di avanzamento dei lavori in Emilia Romagna per la rete internet ultraveloce. Promotori del resoconto Raffaele Donini, vicepresidente della Giunta e assessore regionale alle Infrastrutture telematiche; Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida scpa, la società in house di Regione ed Enti locali per la costruzione e gestione delle dorsali e la supervisione dell’accesso alla rete; Marco Martucci, responsabile Network & Operations dell’Area Nord Est di Open Fiber spa, concessionario del bando pubblico; Paolo Arizzi, responsabile dell’Area Nord-Ovest e Centro di Infratel Italia. Il piano punta a garantire a un numero sempre maggiore di cittadini e imprese nuove opportunità e servizi più qualificati: quasi 200 i Comuni coinvolti quest’anno. La Regione Emilia-Romagna è impegnata con il Governo nello sviluppo del "Piano banda ultra larga" che prevede di fornire la connettività a tutti i cittadini entro il 2021, cablando in Emilia-Romagna le 760 mila unità immobiliari (tra abitazione e imprese) nei 328 Comuni con servizi Ftth (Fiber-to-the-home, fibra fino a casa). (segue) (Ren)