Moldova: premier Sandu contraria a passaggio ex sindaci democratici in partiti di governo

- Il primo ministro moldavo, Maia Sandu, ha detto che non sosterrà l’adesione al Partito dell'Azione e della Solidarietà degli ex sindaci e consiglieri del Partito democratico della Moldova (Pdm). “Questi funzionari, se vogliono candidarsi alle prossime elezioni locali, dovrebbero farlo come candidati indipendenti”, ha detto Sandu all'emittente televisiva privata "TVC21". La dichiarazione arriva dopo che diversi funzionari della pubblica amministrazione locale hanno annunciato l’intenzione di lasciare il Pdm e di non escludere il tesseramento presso gli altri tre partiti di governo: il Partito dell'Azione e della Solidarietà, la piattaforma Dignità e Verità che insieme formano il Blocco politico Acum, e il Partito socialista moldavo (Psrm). "Noi abbiamo persone che hanno sofferto molto all’opposizione, che ci hanno aiutato, che hanno creato organizzazioni territoriali nonostante il fatto che siano state esercitate pressioni su di esse e non riteniamo di dover sostenere tali cambiamenti”, ha spiegato Sandu. (segue) (Moc)