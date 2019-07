Moldova: premier Sandu contraria a passaggio ex sindaci democratici in partiti di governo (2)

- Il capo di governo di Chisinau ha sottolineato di comprendere che “probabilmente tra questi sindaci ci sono persone per bene, che non hanno fatto nulla di male, ma possono partecipare alle elezioni come candidati indipendenti". Inoltre, il primo ministro non ritiene giusto che si affermi che il Partito democratico debba essere bandito. Secondo Sandu, infattti, se il Pdm venisse dichiarato al di fuori della legge, ciò non farebbe piacere alla comunità internazionale. "Certo, tutto ciò che questo partito ha fatto è strano e tutti coloro che facevano parte della formazione e non hanno fermato queste cose sono colpevoli. Sapevamo che questo sistema era cattivo, ma ciò che vediamo ora, quanto era corrotto, ciò che sentiamo dalle persone che dicono ciò che è successo a loro, è molto peggio di quanto pensassimo. Io penso che siano tutti colpevoli, ma non credo che la formazione debba essere liquidata", ha aggiunto. Il capo dell'esecutivo di Chisinau ha poi annunciato che probabilmente nell'autunno di quest'anno, visiterà la Federazione Russa, dopo che il ministro dell’Interno, Andrei Nastase, effettuerà una visita a Mosca all'inizio del mese di settembre. (Moc)