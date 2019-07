Sicurezza lavoro: Durigon (Lega), incontro positivo con tutti datariali, domani i sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, della Lega in una nota informa: "Grande partecipazione questa mattina al tavolo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che si è svolto al ministero. Alla presenza di tutte le associazioni datariali, infatti - spiega il sottosegretario - abbiamo iniziato un percorso che deve garantire nel tempo più sicurezza e meno decessi sul lavoro. I dati Inail, purtroppo, segnalano un trend preoccupante. Rispetto all'anno precedente c'è stato un aumento di quasi il 3 per cento di incidenti mortali. Per questo non c'è più tempo da perdere e già domani incontrerò tutti i sindacati per dare seguito a quello che è un mio impegno personale: ridurre i dati drammatici che vedono ancora troppe vittime sul lavoro".(Com)