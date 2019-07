Croazia-Ue: von der Leyen, quella croata è una "storia di successo"

- La Croazia è il più recente paese membro dell'Ue ma nonostante questo "spicca" rispetto ad altri. Lo ha affermato oggi la presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante una conferenza congiunta, tenutasi a Zagabria, con il premier croato Andrej Plenkovic. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", van der Leyen ha affermato di essere "rallegrata per il fatto di stare tra amici" e ha detto che "quella croata è una storia di successo". Van der Leyen ha ringraziato Plenkovic "per il sostegno nella nomina a presidente della Commissione europea" e ha detto che la Croazia "è un esempio per diversi altri paesi". La presidente eletta della commissione ha affermato che "i grandi temi del mio mandato saranno quelli dell'innovazione, della digitalizzazione, della demografia e dei cambiamenti demografici". (segue) (Zac)