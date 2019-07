Croazia-Ue: von der Leyen, quella croata è una "storia di successo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plenkovic ha detto che "sfrutteremo l'incontro di oggi per presentare alla presidente eletta della Commissione europea specificità che per il nostro paese sono molto importanti". Plenkovic si è congratulato per la nomina di von der Leyen e per la presentazione del suo programma. "Le sue ambizioni per l'Europa - ha affermato il primo ministro di Zagabria - hanno ottenuto il sostegno della maggioranza dei deputati nel Parlamento europeo". Plenkovic ha aggiunto che "l'Europa dovrà affrontare numerose sfide e la Croazia, in qualità del paese membro più recente e presidente dell'Ue nel 2020 darà il proprio contributo all'approvazione del quadro finanziario per i prossimi anni". (Zac)