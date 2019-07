Turchia: ministro Tesoro, banche potranno presto abbassare tassi per i prestiti

- La Turchia è entrata in una fase di riduzione dei tassi d’interesse e le banche pubbliche e private potranno presto abbassare i tassi per i prestiti. Lo ha dichiarato il ministro del Tesoro e delle Finanze, Berat Albayrak, nel corso di una conferenza stampa ad Ankara. Parole pronunciate dopo che la scorsa settimana la Banca centrale della Repubblica turca (Cbrt) ha tagliato il tasso d’interesse di riferimento di 425 punti base, dal 24 al 19,75 per cento. Secondo Albayrak, i mercati hanno risposto positivamente e la lira turca ha mantenuto il proprio valore nei confronti delle valute straniere. “Il peggio per la nostra economia è passato”, ha osservato il ministro, che è anche genero del presidente Recep Tayyip Erdogan. Per Albayrak il tasso d’inflazione per il 2019 sarà più basso dell’obiettivo del 15,9 per cento fissato nel Nuovo programma economico annunciato dal governo nel settembre del 2018. Inoltre, gli indicatori economici dovrebbero tornare positivi nella seconda parte di quest’anno. Quanto alle possibili sanzioni degli Stati Uniti a causa dell’acquisto da parte della Turchia dei sistemi di difesa aerea russi S-400, Albayrak sostiene che qualunque misura presa da Washington avrà “effetti minimi” sull’economia turca e che, in ogni caso, “i rapporti bilaterali sono in miglioramento” dopo le recenti dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che ha definito “ingiusto” il trattamento subito da Ankara. (Tua)