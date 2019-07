I fatti del giorno - America latina (3)

- Messico: ministro Finanze annuncia piano di incentivi all'economia - Il ministro delle Finanze del Messico, Arturo Herrera, ha annunciato lunedì un piano di incentivi destinati a rilanciare l'economia nazionale, entrata in recessione tecnica nel primo trimestre dell'anno. Un programma per il quale verrebbero aggiunti al bilancio già approvato altri 485 miliardi di pesos, l'equivalente di poco meno di 23 miliardi di euro. I fondi, scrive il quotidiano "Milenio" dando conto della conferenza stampa tenuta lunedì dal ministro, dovranno servire per progetti di infrastruttura, per promuovere gli investimenti come il consumo privato e anticipare acquisti del governo. "Abbiamo pensato di dover iniziare un programma che cerchi di appoggiare in modo immediato il dinamismo dell'economia", ha detto Herrera commentando la debole scena economica globale, cui il paese "non è immune". (segue) (Res)