I fatti del giorno - America latina (4)

- Messico: Lopez Obrador, non d'accordo su politica economica ma appoggerei Carstens a Fmi - Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha detto che sarebbe disposto ad appoggiare una eventuale candidatura dell'economista Agustin Cartsens alla guida del Fondo monetario internazionale, pur non condividendo la sua visione di politica economica. "Non condivido la sua condotta di politica economica, ma lo rispetto, è un professionista dell'economia e soprattutto è messicano", ha detto Lopez Obrador in un'intervista concessa all'agenzia "Bloomberg" e rilanciata sulle piattaforme sociali della stessa presidenza. Carstens, già governatore della Banca centrale messicana (Banxico), è oggi a capo della Banca dei pagamenti internazionali. Il riconosciuto economista era stato candidato al posto di direzione generale del Fondo già nel 2011, quando il posto fu assegnato alla francese Christine Lagarde. (segue) (Res)