I fatti del giorno - America latina (5)

- Panama: riciclaggio, governo adempie raccomandazioni Gafi per uscire da lista nera - Il governo di Panama ha riferito di aver già adempiuto a quatto raccomandazioni della task force per l'azione finanziaria latinoamericana (Gafilat) come misure necessarie per rimuovere il paese dalla lista nera delle nazioni che non hanno collaborato alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Secondo il viceministro dell'economia David Saied, il paese ha adempiuto a 38 dei 40 requisiti richiesti. "La nuova amministrazione del presidente Laurentino Cortizo sta compiendo passi nella giusta direzione e continuerà ad apportare le modifiche necessarie per risolvere questa sfida internazionale", ha affermato Saied. Il viceministro ha poi ribadito che le misure fanno parte dell'impegno assunto dal presidente di migliorare l'immagine internazionale di Panama entro 12 mesi. (Res)