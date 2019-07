I fatti del giorno - Medio Oriente

- Libano-Italia: ministro dell'Agricoltura Lakkis in visita a Roma - Il ministro dell'Agricoltura libanese, Hassan Lakkis, è giunto a Roma per una visita ufficiale insieme a una delegazione di alti funzionari. Nella giornata di domani, 31 luglio, si prevede che Lakkis firmi un accordo sugli investimenti rurali con il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad). Lo riferisce il quotidiano libanese "New Lebanon", precisando che il progetto riguarderà i governatorati di Monte Libano, Libano settentrionale, Akkar, Bekaa, Baalbek, Hermel, Nabatieh e Libano meridionale e si concentrerà sulle comunità più povere e più colpite dai massicci flussi di rifugiati siriani. (segue) (Res)