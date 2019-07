I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Difesa: Iraq e Francia discutono di cooperazione militare - Il ministro della Difesa dell’Iraq, Najah al Shammari, ha ricevuto l’ambasciatore della Francia a Baghdad, Bruno Aubert, per colloqui “sulla cooperazione militare, l'addestramento e il sostegno fornito” dalle forze di Parigi agli iracheni. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero di Baghdad. "L'ambasciatore ha detto che il suo paese intende continuare a fornire sostegno all'Iraq in tutte le aree, in particolare nella lotta al terrorismo”, si legge ancora nella breve nota. (segue) (Res)