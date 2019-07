I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Yemen: missili colpiscono il mercato di Saada, dieci morti - Almeno dieci civili sono stati uccisi in un raid missilistico sul mercato di Saada, nel nord dello Yemen. Il ministro dell'Informazione del governo riconosciuto dello Yemen, Moammar al Eryani, ha accusato i ribelli sciiti Houthi di aver lanciato missili Katyusha contro il mercato, provocando almeno dieci morti. Secondo l’emittente televisiva satellitare emiratina “Al Arabiya”, tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini della provincia dello Yemen settentrionale. Al Eryani ha dichiarato in un post su Twitter che gli Houthi hanno "commesso un atroce massacro di civili". Il portavoce della Coalizione militare a guida saudita in Yemen, Turki al Malki, ha detto che l’attacco missilistico condotto ieri dai ribelli sul mercato di Saada “era mirato contro la tribù degli Al Thabet, colpevoli di sostenere la Coalizione araba”. Al Malki ha parlato di un "atto terroristico deliberato contro gli yemeniti e la tribù di al Thabe", precisando che le tribù della zona si sono schierate contro il gruppo ribelle filo-iraniano. Al Malki ha assicurato che la Coalizione sta lavorando in coordinamento con la tribù degli al Thaber per trasportare i feriti in Arabia Saudita. Da parte loro, i ribelli sciiti accusano tramite l'agenzia di stampa affiliata "Saba" "l'artiglieria dei mercenari pagati dai sauditi" di aver colpito i distretti di Hidan, Razah e Manbh "causando ingenti perdite civili". (segue) (Res)