I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: Emirati e Arabia Saudita sostengono progetto per migliorare il sostentamento delle famiglie - Circa 4.200 pescatori del governatorato di Abyan, in Yemen, hanno beneficiato del progetto "Sostegno urgente per migliorare le condizioni di vita delle famiglie svantaggiate" lanciato da Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. L’iniziativa è implementata dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), supportata dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) in collaborazione con la Field Medical Foundation, sotto la supervisione dei leader delle autorità locali. Nell'ambito del lancio del progetto, Mahdi Al Hamed, segretario generale del Consiglio locale del governatorato di Abyan, e Mohammed Saeed, direttore generale della pesca del governatorato, hanno distribuito attrezzature da pesca ai beneficiari dei distretti di Zinjibar e Khanfar. (Res)