I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Tunisia: Ghannouchi presenta candidatura a Tunisi - Il leader del partito islamico tunisino di Ennahda, Rachid Ghannouchi, ha presentato oggi la sua candidatura alle elezioni parlamentari tunisine come candidato nella lista Tunisi 1. Parlando al termine della presentazione della candidatura alla stampa locale, l’anziano politico islamico ha invitato tutti i leader politici tunisini a scendere in campo in vista delle prossime elezioni politiche: “Le elezioni - ha detto - sono un esercizio democratico e una battaglia che vede sconfitto solo chi vuole la crisi”. (segue) (Res)