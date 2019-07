I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Egitto: ministro Maait, nuova legge su imposta sul reddito pronta fra due mesi - Il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, ha fatto sapere di essere a lavoro su una nuova legge sull'imposta sul reddito che sarà pronta entro due mesi. In un'intervista all'emittente "Al Arabiya", Maait ha aggiunto che è stato concordato di formare un comitato per apportare modifiche alla legge sull'Iva. Lo stesso ministro ha annunciato ieri che le entrate fiscali dell’Egitto sono aumentate del 16,6 per cento nell’anno fiscale 2018-2019. In particolare, le entrate fiscali sono salite a circa 40 miliardi di dollari rispetto ai 34 miliardi di dollari del precedente anno fiscale. Va ricordato che a metà del 2017 il governo dell’Egitto ha iniziato a riscuotere un’Iva del 14 per cento sui principali servizi. (segue) (Res)