Francia: Meloni, che cosa deve Macron a Gozi? Fd'I presenta interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che cosa deve Emmanuel Macron a Sandro Gozi che fino a ieri era il sottosegretario di Stato con delega agli Affari europei per il governo italiano, e doveva quindi difendere i nostri interessi nazionali, e oggi è con lo stesso incarico nel governo francese a fare la stessa cosa per la Francia?". Lo ha detto, intervistata da "Radio 24", il presidente di Fd'I, Giorgia Meloni. "Fratelli d'Italia ha depositato una interrogazione - annuncia Meloni - perché vuole conoscere tutti quei dossier che coinvolgevano anche la Francia e dei quali Gozi si è occupato quando era sottosegretario di Stato per il governo italiano. Insomma, vogliamo vedere se l'Italia è stata adeguatamente difesa nei suoi interessi da questo patriota", ha concluso il presidente di Fd'I. (Com)