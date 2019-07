Congo-Kinshasa: ufficializzato accordo Tshisekedi-Kabila, nuovo governo sarà formato da 65 ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) sarà composto da 65 ministri oltre al primo ministro designato Sylvestre Ilunkamba. È quanto reso noto in conferenza stampa dai negoziatori Jean-Marc Kabund e Nehemiah Mwilanya, che hanno consegnato ieri la lista dei ministri al premier designato. In base all’accordo, 42 caselle ministeriali andranno saranno occupate dalla coalizione(Fronte comune per il Congo (Fcc) dell’ex presidente Joseph Kabila e 23 dall'alleanza Cach del presidente in carica Felix Tshisekedi. I titolari delle posizioni devono ancora essere nominati. La notizia era stata già anticipata venerdì scorso dai media congolesi. Il governo sarà guidato dall’economista Ilunga Ilunkamba, nominato primo ministro lo scorso 20 maggio dopo le dimissioni del premier uscente Bruno Tshibala. Ilunkamba è un politico di lungo corso che ha ricoperto diversi incarichi ministeriali dagli anni '80 fino ai primi anni '90, tra cui quello di ministro delle Finanze e della Pianificazione, oltre a ricoprire l’incarico di consigliere economico e finanziario alla presidenza. La nomina di un nuovo premier era stata rinviata a lungo a causa delle divergenze tra il presidente Tshisekedi, vincitore delle elezioni presidenziali del 30 dicembre, e il suo predecessore Kabila, il cui partito Fcc continua a controllare la maggioranza dei seggi in parlamento. (segue) (Res)