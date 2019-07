Congo-Kinshasa: ufficializzato accordo Tshisekedi-Kabila, nuovo governo sarà formato da 65 ministri (3)

- In base alla Costituzione congolese, la scelta del nuovo premier spetta al partito di maggioranza relativa in parlamento, in questo caso l’Fcc di Kabila, che ha vinto le elezioni parlamentari di dicembre conquistando 342 dei 485 seggi contro i soli 50 ottenuti dalla coalizione Cach di Tshisekedi. Per evitare l’impasse, a marzo Tshisekedi e Kabila hanno raggiunto un accordo per formare una coalizione di governo. “Il Fcc (Fronte comune per il Congo, la coalizione di Kabila) e il Cach (quella di Tshisekedi) affermano la loro volontà comune di governare insieme come parte di un governo di coalizione per rafforzare il clima di pace e stabilità del paese e facilitare la rapida istituzione di un governo”, si legge in una dichiarazione diffusa lo scorso 7 marzo. Tshisekedi ha vinto le elezioni presidenziali del 30 dicembre con il 38,57 dei voti contro il 34,83 dell'altro candidato di opposizione Martin Fayulu e il 23,84 per cento di Emmanuel Shadary, candidato dell’ex presidente Joseph Kabila, il quale non ha corso per un terzo mandato ma mantiene un forte controllo sulla vita politica del paese. I risultati sono stati contestati da diverse organizzazioni internazionali e dal candidato Fayulu, che ha parlato di un “colpo di Stato elettorale” e ha rivendicato la propria vittoria, presentando ricorso alla Corte costituzionale, che lo scorso 21 gennaio ha tuttavia respinto il ricorso e convalidato la vittoria di Tshisekedi. (Res)