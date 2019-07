Tav: Bernini (FI), nella colonna infame del M5s manca sempre Conte

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, sostiene in una nota che "il blog delle Stelle, rivendicando una più che risibile coerenza, insiste anche oggi nella sua narrazione apocalittica sul Tav, arrivando addirittura a dire che saranno le generazioni future a giudicare chi aveva ragione e chi torto. Ai posteri l’ardua sentenza, dunque. Ma saranno gli italiani di adesso, e non i posteri, a smascherare questa pagliacciata che sfiora un tentativo di abuso della credulità popolare. Perché è vero che una menzogna ripetuta più volte spesso diventa verità, ma una sommatoria di menzogne come quella propinata dal sacro blog diventa solo una farsa. I finanziamenti per il Tav, ormai lo sanno anche i muri", prosegue la parlamentare, "non possono infatti essere spesi per altre opere, ed è inutile sostenere ancora il contrario. Ma il colmo dei colmi è la lista dei 'colpevoli' del sì al Tav, che passa da Berlusconi a Salvini a Zingaretti. Peccato che in questa colonna infame manchi sempre un nome: quello del premier Conte, che fatta l'analisi costi-benefici, alla fine ha deciso che è più conveniente finire l'opera che lasciarla a metà. Blog delle stelle", conclude Bernini, "o blog delle balle?".(Com)